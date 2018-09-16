بالصورة.. نقل طالبات بنجران لمدارسهم في سيارات متهالكة تهدد أرواحهم

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة عددًا من الطالبات يجلسن في صندوق سيارة مكشوفة ومتهالكة من نوع ” تويوتا ” ، غير مجهزة بأي من اشتراطات السلامة، وتستخدم في الذهاب من وإلى المدرسة.

وأبانت الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض الطالبات لخطر السقوط من السيارة، خصوصًا أن بعضهن كان يقف في الصندوق بطريقة خطرة وعلى الباب الخلفي أثناء سير السيارة على الطريق، وغالبيتهن صغار في السن، بالإضافة إلى تعرضهن لأشعة الشمس الحارقة والأتربة.

جاء ذلك في غياب النقل المدرسي منذ بداية العام الدراسي الحالي في منطقة نجران ومحافظاتها، حيث يتكرر هذا الحدث كل عام دون تدخل أو حل من إدارة التعليم بمنطقة نجران لإنهاء معاناة الطلاب والطالبات.

وعبر عددٌ من أولياء الأمور عن استياءهم من تلك العملية التي تتكرر كل عام، وطالبوا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي التدخل لإنهاء معاناتهم، وتوفير وسائل نقل للمحافظة على أولادهم، سواء طلاب أو طالبات، من المخاطر التي قد تحدث لهم، لا سمح الله.