بالصورة.. نقل طالبات بنجران لمدارسهم في سيارات متهالكة تهدد أرواحهم
أظهرت صورة عددًا من الطالبات يجلسن في صندوق سيارة مكشوفة ومتهالكة من نوع ” تويوتا ” ، غير مجهزة بأي من اشتراطات السلامة، وتستخدم في الذهاب من وإلى المدرسة.
وأبانت الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض الطالبات لخطر السقوط من السيارة، خصوصًا أن بعضهن كان يقف في الصندوق بطريقة خطرة وعلى الباب الخلفي أثناء سير السيارة على الطريق، وغالبيتهن صغار في السن، بالإضافة إلى تعرضهن لأشعة الشمس الحارقة والأتربة.
جاء ذلك في غياب النقل المدرسي منذ بداية العام الدراسي الحالي في منطقة نجران ومحافظاتها، حيث يتكرر هذا الحدث كل عام دون تدخل أو حل من إدارة التعليم بمنطقة نجران لإنهاء معاناة الطلاب والطالبات.
وعبر عددٌ من أولياء الأمور عن استياءهم من تلك العملية التي تتكرر كل عام، وطالبوا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي التدخل لإنهاء معاناتهم، وتوفير وسائل نقل للمحافظة على أولادهم، سواء طلاب أو طالبات، من المخاطر التي قد تحدث لهم، لا سمح الله.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش هادا الاستهتار
معلمة[ عدد التعليقات: 723 ] نشر منذ 49 دقيقة
ياعمري عليهم
وينك يالعيسى حسبنا الله ونعم الوكيل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11169 ] نشر منذ 49 دقيقة
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يكون بعونهن ويحفظهن .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31257 ] نشر منذ 35 دقيقة
فديتهن بالتوفيق