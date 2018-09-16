بعد توقيع اتفاقية السلام .. المغامسي: هذا امتداد لرسالة تقوم بها المملكة منذ تأسيسها

نايف السالم(صدى):

علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، على رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاتفاقية السلام بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية ودولة إريتريا .

وقال المغامسي : إنما هو امتداد لرسالة عالمية تقوم بها المملكة منذ تأسيسها، مضيفًا : يحاول المرجفون عَوْقَها عنّا ويأبى الله إلاّ سَوْقَها إلينا حتى قلدونا طَوْقها.

ورعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله اليوم الأحد توقيع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ودولة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إرتيريا.