بالصور.. ” صدى ” ترصد جهود جمعية زمزم وصحة القنفذة بمستشفى نمره بالعرضيات

سعيد القرني(صدى):

استقبلت جمعية زمزم بمستشفى نمره عصر يوم الجمعه الماضي ٣٣٠ مراجعا .

وذلك في اطار التعاون الذي نفذته جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بفرع القنفذة وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة قافلتها الطبية التخصصية بمستشفى نمرة العام والتي شارك فيها نخبة من الأطباء الأستشاريين في العديد من التخصصات مثل الجراحة والجلدية والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والعشرات من كوادر المستشفى المتخصصة في التمريض والمختبرات والأشعة وغيرها من التخصصات.

حيث لاقت القافلة إقبالا من أهالي المحافظة والذين توافدوا لتلقي الخدمة العلاجية والاستشارية والدوائية .

كما تم الكشف وصرف الدواء لأكثر من ٣٣٠ مريضا ومريضة.

من جانبه شكر مدير المستشفى الأستاذ حسين علي المنتشري الجمعية على الجهود التي تقوم بها في سبيل خدمة المرضى والوصول لهم وجلب أعلى الكفاءات الطبية للمساهمة في خدمتهم .

وهذا الامر متابع من قبل مدير صحة القنفذة د عبدالله الغروي.

كما شكرت جمعية زمزم مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة على مشاركتها الفاعلة في هذه القافلة التخصصية .

حيث حضر بداية عمل القافلة الدكتور محمد السفري مساعد مدير الشئون الصحية للخدمات العلاجية، والأخصائي حسين المنتشري مدير مستشفى القنفذة والاستاذ عبدالله عبادي مدير ادارة الشراكات المجتمعية في الشئون الصحية بالقنفذة.

كما ثمنت الجمعية دور الفرق الطبية العاملة في المستشفى على تعاونها.

حيث بدء عمل القافلة والذي هو نتيجة التعاون بين صحة القنفذة وجمعية يوم الجمعه الماضي

فيما أعرب الاهالي عن شكرهم وتقديرهم الخاص لمستشفى نمره العام وللشئون الصحية بالقنفذه على مثل هذه المبادرات .. كما شكرو صدى التي دائما ترصد مثل المبادارت الصحيه والتطوعية .