بالفيديو.. معلمة تشتكي من تجاهل خريجات التربية والخدمة المدنية: التوظيف المباشر يتعارض مع مبادئنًا
قالت ” رانيا عابد ” معلمة عاطلة، اليوم الأحد، إن خريجات كلية التربية معدات بشكل قوي وظهر هذا واضح عند عملهم في المدارس الخاصة حيث كان معدل الأداء الممتاز تتراوح بين ” 96، 94، 92 ” .
وأضافت ” عابد ” ، خلال لقائها ببرنامج يا هلا المذاع عبر قناة ” روتانا خليجية ” ، أنهم لديهم من دروع ما يثبت كفائتهم فى التعامل مع برامج التعليم الإلكتروني، ومع ذلك فإن وزارة التعليم تسد العجز في الكادر التعليمي لديها برفع الإداريات لوظائف التدريس، وتتجاهل التربويات اللي جالسات في البيت.
ومن جانبه علق ” سلطان الظاهري ” المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية قائلًا، إن الحصر والتوظيف المباشر يتعارض مع المبادئ التي قام عليها التوظيف من قبل وزارة الخدمة المدنية من إنشائها.
وأضاف ” الظاهري ” ، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج يا هلا المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن الحصر والتوظيف بهذه الطريقة كان من التوصيات، ولكي يتم تطبيقها يجب أن تقوم لجان تابعة لمجلس الوزاراء برفع تقارير بخصوص هؤلاء المعلمات، ويقوم المجلس بدوره في إصدار توجيهات بالتوظيف المباشر، أما وزارة الخدمة المدنية لن يتم من قبل الوزارة لأنه يتعارض مع مبادئ الوزارة.
أ.رانيا عابد – معلمة عاطلة تغالب دموعها في #برنامج_ياهلا:
التعليم تسد العجز في الكادر التعليمي برفع الإداريات لوظائف التدريس.. وتتجاهل التربويات اللي جالسات في البيت!#خريجات_كليات_التربية_في_ياهلا #خليجية@mofareh5 pic.twitter.com/LKvLC9dY8N
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 16, 2018
أ. سلطان الظاهري – المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية:
حصر الخريجات العاطلات وتعيينهن مباشرة من خلال الوزارة غير وارد، ويتعارض مع مبادئ التوظيف، إلا أن يأتينا توجيه مباشر بهذا الأمر..#خريجات_كليات_التربية_في_ياهلا #برنامج_ياهلا#خليجية@mofareh5 pic.twitter.com/WW5C2WkpIj
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 16, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33530 ] نشر منذ 2 ساعتين
الو
أخت معلمه
ويييييينك🤔
عندك المايك🎤🎧
سمير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقول اذا متزوجة اهتمي بتربيتك اطفالك وبيتك وزوجك ان شاء الله مايقصر معك من ناحية الفلوس واذا مانتي متزوجة اطلبي ربك يرزقك بزوج صالح أحسن لك من تعب التعليم والمطارد وراء الدنيا
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 1 ساعة
معها حق
خريجات التربية لهم الحق في التدريس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54140 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكون باالعون ,,
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 1 ساعة
وايه يمنع تكون متزوجة وتعمل
العمل عبادة وله قيمة سامية
ومع التدريس فهو رسالة عظمى
سمير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكلة في بعض الناس يدخل تخصص ماله مستقبل ويطالب بالتوظيف !!
س / وين تبين يوظفونك بالضبط ؟
ج / تخصص متداخل مع تخصصات ثانية يأخذ من علم الاجتماع حتة وياخذ من علم النفس حته وياخذ من الصحة نصف حته وياخذ من التربية حته
فيه تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم؟
ج / لا مافيه ماعندهم الا الدجة
س / عندك لغة انجليزية كويسه ياخريج التربية الخاصة ؟
ج / لا ماعنديش عربي بس
س / تقدر تتوظف في مراكز عالمية او في دول اخرى ؟
ج/ لا ماقدرش ماعنديش لغة انجليزية وماعنديش تعليم عالي
إذن باجماعة ويا رجالة ويا ستات هذا التخصص مضروب من الأساس
الى طلاب الثانوي ترا فيه تخصصات ماهي مطلوبة وفيه تخصصات توفت ودفنوها من زمان وفيه تخصصات تسلية بس فلا تدخل اَي تخصص وتتنصدم بعد التخرج مثل الطالب الي يتخصص حاسب الي هههههه كل الناس تعرف حاسب الي زمان كان تخصص وعاش لكن توفى الحين او طالب يتخصص مكتبة هههههههه الحين مكتبات الكترونية وانت تطالب تكون أمين مكتبة ههههههه
معلمة[ عدد التعليقات: 723 ] نشر منذ 1 ساعة
ماعندي فكرة عن موضوع خريجات التربية
لكن بالنسبة لي أنا جامعية تربوية وكان المعيار الأساسي لتعييني هو معدلي الجامعي و إختبار كفايات
هل الموضوع مختلف بالنسبة لهم ؟ لا أعلم
بالنسبة لوزارة التعليم
العجز موجود
والاحتياج هائل
لكن للأسف وزارة التعليم تحاول قدر الإمكان أن تقلص من عدد المعلمين والمعلمات
تسهيل التقاعد أو التقاعد الإلزامي (العام الماضي ١٠ ألاف متقاعد /ة وقبله ٢٠ ألف متقاعد /ة
تقليل الوظائف التعليمة
دمج المدارس (الحد الأعلى للفصل يحتوي على ٦٠ طالب )
إغلاق المدارس في القرى والمحافظات (كان الله في عون الأهالي سيضطرون للإنتقال لقرى أكبر)
معلم الدين يُدرس رياضيات
ومعلمة العربي تُدرس فيزياء
عن أي تعليم تتحدثون والمخرجات سييييئة
بيلة التعليم بيلة مُنفرة جداً
كان الله في عونك أختي ويرزقك بالوظيفة اللي ترضيك بس وزارة التعليم غارقة ولم تُنصف حتى الآن معلمين ومعلمات بند ١٠٥
مع إنني مُغرمة بالتعليم لكن لو حصل لي وظيفة أفضل أو زوج غني ومرتاح مادياً ماترددت لحظة واحدة وقدمت إستقالتي
سمير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
ياجماعة ويا رجالة وياستات ويابنات ترا التخصصات كالتالي وانت براحتك اختار الي تبغى :
1/ تخصص مولود وامامه عمر طويل ( مثل الطب النووي والهندسة الوراثية )
2/ تخصص شايب وكهل عاش شبابه فيه نشاط والحين شيخ ينتظر الموت مثل ( والحاسب الآلي )
3/ تخصص معمر ويتجدد نشاطه على طول مثل ( علم النفس وعلم الاجتماع والشريعة )
4/ تخصص ميت دماغيًا وعلى اجهزة الانعاش ( التربية الخاصة )
5/ تخصص متوفي ( مثل تخصص المكتبات )
معلمة[ عدد التعليقات: 723 ] نشر منذ 53 دقيقة
مافيها شيء أخت لمى الوظيفة والزواج
بالعكس شيء جميل إن يكون عندك رغبة في خدمة مجتمعك وبيتك
بس بالنسبة لي أعظم مهنة في الحياة بشكل عام هي التربية التربية التربية
وتربية أبنائي أولى من تربية أبناء الناس
التعليم مهنة سامية
لكن أنا ماراح أعيش إلا مرة واحدة
بيكون لي غرس في التعليم
لكن الأولى أغرس في بيتي
أعرف قدر الأسرة وبالنسبة لي هي المركز الأول بدون منافس
يكفي مصدر سعادتي مستمدة منهم
بفيد مجتمعي فترة وأحلل شهادتي 😂 حتى أرد الدين لوطني ولمجتمعي وقبل هذا وذاك لديييني
عذراً على مداخلتي 🤗