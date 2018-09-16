بالفيديو.. معلمة تشتكي من تجاهل خريجات التربية والخدمة المدنية: التوظيف المباشر يتعارض مع مبادئنًا

علي القحطاني(صدى):

قالت ” رانيا عابد ” معلمة عاطلة، اليوم الأحد، إن خريجات كلية التربية معدات بشكل قوي وظهر هذا واضح عند عملهم في المدارس الخاصة حيث كان معدل الأداء الممتاز تتراوح بين ” 96، 94، 92 ” .

وأضافت ” عابد ” ، خلال لقائها ببرنامج يا هلا المذاع عبر قناة ” روتانا خليجية ” ، أنهم لديهم من دروع ما يثبت كفائتهم فى التعامل مع برامج التعليم الإلكتروني، ومع ذلك فإن وزارة التعليم تسد العجز في الكادر التعليمي لديها برفع الإداريات لوظائف التدريس، وتتجاهل التربويات اللي جالسات في البيت.

ومن جانبه علق ” سلطان الظاهري ” المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية قائلًا، إن الحصر والتوظيف المباشر يتعارض مع المبادئ التي قام عليها التوظيف من قبل وزارة الخدمة المدنية من إنشائها.

وأضاف ” الظاهري ” ، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج يا هلا المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن الحصر والتوظيف بهذه الطريقة كان من التوصيات، ولكي يتم تطبيقها يجب أن تقوم لجان تابعة لمجلس الوزاراء برفع تقارير بخصوص هؤلاء المعلمات، ويقوم المجلس بدوره في إصدار توجيهات بالتوظيف المباشر، أما وزارة الخدمة المدنية لن يتم من قبل الوزارة لأنه يتعارض مع مبادئ الوزارة.

أ.رانيا عابد – معلمة عاطلة تغالب دموعها في #برنامج_ياهلا:

التعليم تسد العجز في الكادر التعليمي برفع الإداريات لوظائف التدريس.. وتتجاهل التربويات اللي جالسات في البيت!#خريجات_كليات_التربية_في_ياهلا #خليجية@mofareh5 pic.twitter.com/LKvLC9dY8N — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 16, 2018