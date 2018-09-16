أخصائي جراحة يوضح أعراض الفتق الأربي عند الأطفال

سعيد العجل(صدى):

الفتق الأربي هو حالة شائعة ينتج عنها بروز في اسفل البطن والذي قد يكون مؤلماً خاصةً عند السعال والحركة نتيجة ضعف في المنطقة الاربية الموجودة في أسفل البطن من كلا الجانبين. الفتق الاربي بحد ذاته ليس بحالة خطرة ولكنه قد يمر ببعض المضاعفات التي قد تكون خطيرة كانسداد الأمعاء. لذا فان المعالجة الجراحية للفتق الاربي لدى الأطفال هو أمر مهم جدا..

ماهي اسباب الفتق الاربي عند الأطفال؟

خلال نمو وتطور الجنين الذكر فان الخصيتين تنموان في البطن ومن ثم تنتقلان خلال الحمل الىالقناة الاربية، ومنها الى كيس الصفنحيث تستقر بشكل نهائي. عند انتقال الخصيتين فان طبقة من غشاء الصفاق المبطن للبطن يرافقهما، وبعد الولادة تنغلق القناة الاربية بمعظمها مما يمنع الخصيتين من الرجوع الى البطن. في بعض الحالات لا تنغلق القناة الاربية مما يخلق نقطة ضعيفة في القناة الاربية. يكفي أن يدخل قليلاً من الصفاق الى القناة الاربية ليتشكل الفتق الاربي لدى الأطفال، وفي بعض الأحيان قد تنزلق الامعاء الدقيقة من خلال هذه الفجوة مما يسبب بروزها من خلال القناة الاربية. هذه الفجوة في القناة الاربية قد تؤدي للفتق الاربي لدى الأطفال أو لدى البالغين في مراحل متقدمة.

ماهى العوامل المسؤلة عن الفتق الاربي عند الأطفال؟

الجنس: الذكور أكثر عرضةً للاصابة بالفتق الاربي من الاناث، بحوالي 6 الى 8 مرات.

الخدج أكثر عرضةً للاصابة بالفتق الاربي لأن العضلات في القناة الاربية أكثر ضعفاً.

التوأم: كون الطفل توأم يزيد من خطورة الفتق الاربي لديه.

الضغط الزائد داخل البطن يزيد من احتمال الفتق الاربي عند الأطفال، وغالباً ما يؤدي للفتق الاربي في كلا الجهتين ومن الأسباب التي تزيد من الضغط داخل البطن تشمل الاستسقاء، الربو، تحويلة دماغية بطنية وغسيل الكلى من خلال البطن.

عيوب خلقية في جدار البطن.

الفتق الاربي السابق يزيد من خطورة حدوثه مرة أخرى.

ما هي أعراض الفتق الاربي عند الأطفال؟

غالباً ما يبدو الفتق الاربي عند الأطفال كبروز أسفل البطن في المنطقة الاربية، وغالباً مايكون أكثر وضوحا عند البكاء، السعال أو عند قضاء الحاجة. والأمهي عادةً التي تلاحظ وجود الفتق الاربي. قد يكون الفتق الاربي أحادي الجانب أو في كلا الجانبين. أما الأطفال الأكبر سناً قد يشكو الطفل فقط من ألم في القناة الاربية أو في الصفن.

ماهي مضاعفات الفتق الاربي عند الأطفال؟

• الفتق المنحبس: هي حالة من انحباس الفتق الاربي داخل القناة الاربية وفقدان القدرة على اعادته الى داخل جوف البطن، وقد يحوي الفتق كتلة من الدهن، غشاء الصفاق أو حتى جزء من الأمعاء الدقيقة وهو ماقد يؤدي لانسداد الأمعاء.

وانسداد الأمعاء في الفتق المنحبس هو أمر خطير ويؤدي للأعراض التالية:

انعدام الهدوء لدى الطفل, فقدان الشهية,القيء المتكرر, الحرارة المرتفعة (أحيانا), الجفاف، تسارع نبضات القلب, انتفاخ البطن وملاحظة وجود كتلة قاسية حمراء اللون ومنتفخة ومؤلمة في القناة الاربية.وهذه الحالة خطرة وتتطلب العلاج الفوري.

• خنق الفتق الاربي: الفتق المنحبس قد يؤدي لايقاف امداد الدم الى الأمعاء والأمر يسمى بالاختناق- مما قد يسبب موت نسيج الأمعاءوهذه الحالةتشكل خطورة على حياة الطفل ويجب معالجته جراحياً فوراً.

كيفية تشخيص الفتق الاربي عند الأطفال؟

في معظم الحالات فان تشخيص الفتق الاربي عند الأطفال يتم من خلال الفحص السريري حيث يقوم الطبيب بفحص منطقة القناة الاربية ويلاحظ وجود بروز الفتق من خلال القناة.

يمكن ايضاً ملاحظة علامات الفتق الاربي المنحبس لدى الأطفال، حيث تبرز علامات انسداد الأمعاء والفتق الاربي الذي يكون كتلة قاسية ومؤلمة. تشخيص انسداد الأمعاء ممكن أن يتم بسهولة بواسطة تصوير البطن بالأشعة العادية.

في بعض الحالات القليلة يُمكن الاستعانة بالتخطيط فوق الصوتيلتشخيص الفتق الاربي في حال أن الفحص السريري لم يكن قاطعاً.

علاج الفتق الاربي عند الأطفال

علاج الفتق الاربي يكون بالمعالجة الجراحية فقط ولا يوجد امكانيات أخرى للعلاج.وعملية رفو الفتق تُجرى تحت التخدير الكلي للطفل، ومن المفضل اجرائها قبل اكتمال السنة من حياة الطفل وذلك لمنع انحباس الفتق الاربي. عدة أيام من الشفاء بعد العملية كافية لعودة الطفل لحياته الطبيعية.

تزداد نسبة المضاعفات خلال العمليات الجراحية في حال اجراء عمليات مستعجلة وفورية مثل الفتق المنحبس والمختنق لذا يفضل الأطباء اجراء العمليات مع تعيين موعد مسبق ودون وجود أية مضاعفات للفتق.

رفو الفتق:

غالباً ما تُسمى هذه العملية الجراحية باصلاح الفتق الاربي, حيث يقوم الجراح باجراء شق صغير في القناة الاربية، ومن ثم يعيد محتوى الفتق الى داخل جوف البطن- سواء الأمعاء أو الدهن أو غشاء الصفاق. من ثم يقوم الجراح باصلاح الفجوة في القناة الاربية وذلك بواسطة خياطة المكان وتقويته.

قد يتواجد الفتق أيضاً في الجانب الآخر في بعض الاطفال، لذا غالباً ما يقوم الجراح باجراء عملية رفو الفتق في الجهة الأخرى حتى دون وجود فتق اربي وذلك لمنع حدوث فتق اربي.

علاج الفتق المنحبس:

يُمكن علاج الفتق المنحبس في البداية بمحاولة اعادة الفتق المنحبس الى داخل جوف البطن حيث يقوم الطبيب بمحاولة دفع الفتق إلى داخل جوف البطن يدوياً مستعيناً بقوة الجاذبية. في حال نجاح محاولة اعادة الفتق او في حال فشلها من الضروري اتمام العلاج بواسطة المعالجة الجراحية ورفو الفتق، وذلك لمنع تنكس الفتق المنحبس.

علاج الفتق الاربي المختنق:

تختلف هذه الحالة عن الفتق المنحبس، فعندما تكون الأمعاء في حالة اختناق فهنا ممنوع منعاً باتاً محاولة اعادة الفتق الاربي الى داخل البطن. وذلك لأن الأمعاءالميتة قد ينثقب داخل البطن ويؤدي لتسرب البراز وبذلك لالتهاب الصفاقالذي قد يكون خطراً جداً على الطفل. لذا فان علاج خنق الفتق الاربي يكون بالعملية الجراحية الفورية، وخلال العملية يتم استئصال الأمعاء المختنق والميت ومن ثم رفو الفتق.

د. عبدالحميد علي شامة أخصائي جراحة عامة بمستشفى الحمادي بالرياض .