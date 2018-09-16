الدفاع المدني يباشر انهيار مبنى مهجور بالمنطقة التاريخية بجدة

نايف السالم(صدى):

انهار منزل مهجور مكون من 4 طوابق في المنطقة التاريخية اليوم الأحد، حيث باشرت فرق الدفاع المدني بجدة الواقعة وأخلت منزلاً آخر مجاورًا به رجل وامرأة.

ولازالت الفرق تباشر عملها في البحث والتأكد من عدم وجود أشخاص في المبنى المنهار، حيث لم يتضح وجود إصابات أو حالات وفاة حتى الأن وسنوافيكم التفاصيل.