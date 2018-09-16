الدفاع المدني يباشر انهيار مبنى مهجور بالمنطقة التاريخية بجدة
انهار منزل مهجور مكون من 4 طوابق في المنطقة التاريخية اليوم الأحد، حيث باشرت فرق الدفاع المدني بجدة الواقعة وأخلت منزلاً آخر مجاورًا به رجل وامرأة.
ولازالت الفرق تباشر عملها في البحث والتأكد من عدم وجود أشخاص في المبنى المنهار، حيث لم يتضح وجود إصابات أو حالات وفاة حتى الأن وسنوافيكم التفاصيل.
العمده صدقة جمل الليل[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 13 دقيقة
اقترح علي امانة جدة اخلاء المنطقة التاريخية من سكانها وحتي الاسواق وتسوير المنطقة التاريخية وعمل بوبات لها من جميع الاتجهات وتجهيز مواقف للسيارت والتعاقد مع شركة وطنية متخصصة لترميم المنطقة التاريخية خاصة الرواشين والمشربيات والابوب وجعله منطقة مثل الجنادرية للاحتفالات والمهرجانات والاعياد ووضع مرشدين سياحيين يتكلمون اللغة الانكليزية او عدة لغات وجعل المنطقة يتميز بالطابع الاسلامي الحجازي القديم ووضع لوحات ارشادية تشرح تاريخ المنطقة التاريخية