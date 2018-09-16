” التجارة ” توضح خطوات التقديم على تراخيص التخفيضات لليوم الوطني

حمود العنزي (صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار ‏أن خاصية ‎التخفيضات الموسمية تسمح للمنشآت التجارية بطلب ترخيص التخفيضات إلكترونياً دون فقدان أي يوم من الرصيد في مواسم محددة، وذلك تلبية لحاجة المستهلكين.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: يمكن للمنشآت التجارية التقدم بطلب إستخراج رخصة التخفيضات الموسمية لليوم الوطني 88 ، وذلك عن طريق تسجيل الدخول عبر الرابط هنـــا واختيار الموسم وتعبئة البيانات المطلوبة ودفع الرسوم عبر نظام سداد ثم طباعة الترخيص .