” التجارة ” توضح خطوات التقديم على تراخيص التخفيضات لليوم الوطني
أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن خاصية التخفيضات الموسمية تسمح للمنشآت التجارية بطلب ترخيص التخفيضات إلكترونياً دون فقدان أي يوم من الرصيد في مواسم محددة، وذلك تلبية لحاجة المستهلكين.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: يمكن للمنشآت التجارية التقدم بطلب إستخراج رخصة التخفيضات الموسمية لليوم الوطني 88 ، وذلك عن طريق تسجيل الدخول عبر الرابط هنـــا واختيار الموسم وتعبئة البيانات المطلوبة ودفع الرسوم عبر نظام سداد ثم طباعة الترخيص .
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