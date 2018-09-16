” جيسوس ” يفكر بالرحيل عن الهلال عقب مغادرة صديقه

نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام برتغالية، اليوم الأحد، أنباء عن تعبير المدير الفني لنادي الهلال حاليًا ” جورج خيسوس ” ، عن عدم رضاه برحيل رئيس النادي سامي الجابر من منصبه، لافتًا إلى أن هذا القرار يجعله يفكر جيدًا لمعرفة مستقبله مع الهلال الذي يرغب بتركه نظير العلاقة القوية التي تربطه بالرئيس السابق.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أنه هناك محاولات تجرى الآن لإقناع ” خيسوس ” بالبقاء وإكمال عقده مع النادي، خاصة وأنه استطاع الانتصار في جولتين لعبها بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين، وحققها من خلالها العلامة الكاملة.