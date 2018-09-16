​أودي تكشف عن أول صورة تشويقية لموديل e-Tron قبل طرحه

برلين(صدى):

تستعد أودي للكشف عن سيارتها e-Tron الجديدة في سان فرانسيسكو خلال أيام قليلة ولهذا قبل طرح السيارة قدمت لها صورة تشويقية جديدة حيث تعتبر أول سيارتها الكهربائية بالكامل , وسيتم الكشف عن السيارة في 17 سبتمبر الجاري وسيستمر الحدث الي 18 سبتمبر.

وأكدت الشركة على أنها ستقوم ببث حدث تقديم السيارة عالمياً في 17 سبتمبر مباشرة عبر الأقمار الصناعية على smartTV, ولا تعلم بالتحديد التفاصيل الفنية للسيارة في الوقت الحالي ولكن اقتراحات سابقة رجحت أن السيارة ستأتي بمحركين كهربائيين بقوة 355 حصان وعزم دوران 561 نيوتن متر ويمكن للمحرك لمدة 8 ثواني فقط الوصول الي قوة 402 حصان وعزم دوران 664 نيوتن متر.

وقد ذكرت أودي أن e-Tron ستقطع مسافة 400 كم على شحنة واحدة وفق معايير (WLTP) الأوروبية مع بطارية كبيرة 95 كيلوواطساعة وقدرة على التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في أقل من 6 ثواني وتستعد الشركة لبدء الانتاج بالفعل .