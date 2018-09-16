مكتب خدمات البلدية بمركز الحبيل يقوم بحملة تنظيف لطريق وادي ريم برجال ألمع

محمد السعران(صدى):

في إطار الخدمات والأعمال التي يقوم بها مكتب الخدمات البلدية بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال المع ، قام المكتب بحملة تنظيف لطريق وادي ريم من القمامة والنفايات التي تشوه المنظر وتؤذي نظر سالكيه وكذلك القيام بأعمال المسح للطريق وإزالة بعض الأتربة والصخور التي قد تعيق حركة السير.

من جهته قدّم رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ ” سعيد بن علي آل حافظ ” شكره لجميع منسوبي مكتب الخدمات البلدية بالحبيل وعلى رأسهم مدير المكتب الأستاذ ” يحيى بن ناصر عسيري ” على جهودهم في مركز الحبيل وما يقومون به من جهد كبير وملحوظ .

كما وجه رئيس البلدية نداءً لسالكي الطريق بضرورة التحلي بالإلتزام وعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها والمحافظة على نظافة الطريق.