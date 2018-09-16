حساب المواطن يتفاعل مع مقترح سداد فواتير الكهرباء بدلًا من الدعم

نايف السالم(صدى):

تفاعل حساب المواطن مع اقترح أحد المواطنين، اليوم الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بشأن إلغاء الدعم وسداد فواتير الكهرباء، قائلًا: أقترح عليكم حساب المواطن، أن تقوموا بسداد فواتير الكهرباء بدلًا منا، وإيقاف الدعم الشهري الذي تقدمونه.

ومن جانبه رد ” حساب المواطن ” على اقتراح المواطن بقوله : ” إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا ” .