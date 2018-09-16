حساب المواطن يتفاعل مع مقترح سداد فواتير الكهرباء بدلًا من الدعم
تفاعل حساب المواطن مع اقترح أحد المواطنين، اليوم الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بشأن إلغاء الدعم وسداد فواتير الكهرباء، قائلًا: أقترح عليكم حساب المواطن، أن تقوموا بسداد فواتير الكهرباء بدلًا منا، وإيقاف الدعم الشهري الذي تقدمونه.
ومن جانبه رد ” حساب المواطن ” على اقتراح المواطن بقوله : ” إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54120 ] نشر منذ 1 ساعة
شي حلو واقتراح خلو ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1976 ] نشر منذ 1 ساعة
ومن جانبه رد ” حساب المواطن ” على اقتراح المواطن بقوله : ” إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا ” .
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؟؟؟؟؟؟؟((إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق))؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟سلمونا على المعايير؟؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54120 ] نشر منذ 1 ساعة
… حلو ..^^
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31253 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يخارجنا الفواتير في طلوع وحساب الموطن ثابت او في نقص
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 12 دقيقة
اقول وربي ان كلما ماحاولنا نرقعها من جهة انفقعت من الجهة الثانية ..
يالربع الكهربا ذبحتنا.والله..
اما المقترح حلو …وان كان. فيه ربما تردد من قبل حساب المواطن لانهم قد يشكو ان المواطن راح يزود في استخدام الكهربا سواء بالاستخدام لوربما بزيادة مباني..وايصال خط كهربا لها ..
ايه ..ياذا الكهربا كنت انط واقوم بالحمل واليوم صرت اعرج..من هذى الفواتير.الكهربائية.
زائر[ عدد التعليقات: 2713 ] نشر منذ 9 دقائق
الاقتراح من شخص فاشل للاسف وملقوف ولو الله يفكنا من هذي العينات احنا بخير
في عالم بعيده عن اهلها ويدرسون في الجامعات ويصرف لهم حساب المواطن كيف يبغي حساب الموطن يحسب على الكهرباء اذا انهم في شقه او بسكن الجامعة