بالفيديو..مدربة قيادة توجه نصائح للسائقات الجدد
وجهت جواهر الزامل مدربة قيادة في جامعة الأميرة نورة، اليوم الأحد، نصائح للسيدات عند قيادة السيارة بالطرق الوعرة.
وقالت المدربة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” على قناة روتانا خليجية، إنه يجب خفض السرعة عند القيادة في حدود 80 أو 60، حتي لا يلحق بالسائقة أي ضرر، والأبتعاد عن الامكان الوعرة مثل الجبال.
وأضافت : يجب وضع الحقيبة الشخصية، خاصة إن كانت كبير الحجم بعيدًا على مقعد القيادة منعًا لتساقط الأشياء التي توجد بها في السيارة وعرقلة القيادة.
#جواهر_الزامل .. مدربة قيادة بـ #جامعة_الأميرة_نورة : حذار من هذه الأشياء عند القيادة بالطرق الوعرة #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/1n8TTNpOOV
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) September 16, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33526 ] نشر منذ 23 دقيقة
لاتنسين
الكعب ممنوع👠
أثناء القيادة🤗🤗🤗