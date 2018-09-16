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بالفيديو..مدربة قيادة توجه نصائح للسائقات الجدد

بالفيديو..مدربة قيادة توجه نصائح للسائقات الجدد
علي القحطاني (صدى):

وجهت جواهر الزامل مدربة قيادة في جامعة الأميرة نورة، اليوم الأحد، نصائح للسيدات عند قيادة السيارة بالطرق الوعرة.

وقالت المدربة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” على قناة روتانا خليجية، إنه يجب خفض السرعة عند القيادة في حدود 80 أو 60، حتي لا يلحق بالسائقة أي ضرر، والأبتعاد عن الامكان الوعرة مثل الجبال.

وأضافت : يجب وضع الحقيبة الشخصية، خاصة إن كانت كبير الحجم بعيدًا على مقعد القيادة منعًا لتساقط الأشياء التي توجد بها في السيارة وعرقلة القيادة.

 


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