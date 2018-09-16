” أمجد طه ” يشيد بجهود المملكة في اتفاقية السلام بين إثيوبيا وإريتريا

علي القحطاني(صدى):

نشر الإعلامي ” أمجد طه ” الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مشيدًا فيها بجهود المملكة في اتفاقية السلام بين ” أريتريا وإثيوبيا ” .

قال ” أمجد طه ” في تغريدته: اتجهت ” إيران ” لإفريقيا فخرجت مظاهرات دموية مذهبية بنيجيريا وسقط فيها عدد كبير من الضحايا، اتجهت تركيا إلى الصومال فعادت التفجيرات في مقديشو، اتجه نظام قطر إلى إفريقيا فولدت بوكوحرام الإرهابية.

وأكمل ” أمجد ” ، توجهت السعودية نحو إفريقيا فصنعت السلام وأنهت الحرب إنها مملكة السلام.