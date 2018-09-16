الجبير: اتفاق السلام بين أثيوبيا وإرتيريا سيعزز الاستقرار في المنطقة
أكد وزير الخارجية عادل أحمد الجبير أن اتفاق السلام بين اثيوبيا وإرتيريا الذي وقع اليوم في جدة سيعزز الأمن في المنطقة.
وأوضح “الجبير ” خلال تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” اتفاق السلام بين اثيوبيا وارتيريا الذي وقع اليوم في جدة حدث تاريخي سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ” .
وهنا وزير الخارجية خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان و سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنجاح الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق السلام بين اثيوبيا وارتيريا.
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