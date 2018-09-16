الجبير: اتفاق السلام بين أثيوبيا وإرتيريا سيعزز الاستقرار في المنطقة

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل أحمد الجبير أن اتفاق السلام بين اثيوبيا وإرتيريا الذي وقع اليوم في جدة سيعزز الأمن في المنطقة.

وأوضح “الجبير ” خلال تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” ‏اتفاق السلام بين اثيوبيا وارتيريا الذي وقع اليوم في جدة حدث تاريخي سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ” .

وهنا وزير الخارجية ‎خادم الحرمین الشريفین ‎الملك سلمان و سمو ‎ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنجاح الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق ‎السلام بين اثيوبيا وارتيريا.