وكيل إمارة الحدود الشمالية يلتقي مدير عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة

محمد السعران(صدى):

التقى وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف محمد بن سلطان بن جريس بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة النوري بن علي العنزي، يرافقه مساعد المدير العام لقطاع العمل خالد الحماد .

وجرى خلال اللقاء مناقشة أعمال فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وما يقدم من خدمات وبرامج بمنطقة الحدود الشمالية والمحافظات التابعة لها.

وأكد وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية, حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالي على تمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل، ودعم قطاع الأعمال لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وكذلك أهمية العناية بالشباب كمحور رئيسي والمستهدف الأول في التنمية وبناء الوطن ، وضرورة التركيز على البرامج الخاصة بالشباب بمختلف المجالات ، ورفع مستوى الوعي بثقافة العمل الحرّ لدى الشباب والفتيات وتحفيزهم بشكل فاعل .

‏‎من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه لكل برامج وخطط وزارة العمل في المنطقة , مثمنا لوكيل إمارة المنطقة استقباله وحرصه على بحث جميع العوامل المساعدة لدعم برنامج التوطين في المنطقة .