أمانة الرياض تستعرض تأهيل الأودية في مؤتمر ” مدينتنا مسؤوليتنا “

سعيد العجل(صدى):

شاركت أمانة منطقة الرياض في مؤتمر تمكين شركاء الاستدامة في تطوير المدن ” مدينتنا مسؤوليتنا ” المنعقد بمدينة صلالة في سلطنة عمان في (12-13 سبتمبر 2018م) والذي تم تنظيمه من قبل بلدية ظفار و المعهد العربي للتخطيط وشركة الرعاية الأولي لتظيم المؤتمرات والندوات, بحضور وفد من المختصين بالأمانة، وهم المهندس خلف بن ذعار الدلبحي, مدير عام الدراسات والتصاميم والمهندس يحيى بن موسى عتيق رئيس بلدية عرقة, والمهندس فلاح بن علي القحطاني رئيس بلدية الحائر.

‎واستعرض المهندس خلف الدلبحي بالجلسة التي خصصت للتجارب والنماذج الناجحة بالمؤتمر تجربة تطوير وتأهيل الأودية بمدينة الرياض بتقديم ورقة بعنوان ” وادي حنيفة ووادي السلي ــ أودية الرياض المستدامة ” ، والتي تضمنت على جهود هيئة تطوير مدينة الرياض في تأهيل وتطوير وادي حنيفة والمراحل التطويرية التي مر بها الوادي من التنظيف وإزالة المخلفات,و تهذيب مجرى الوادي, وتنفيذ كافة الخدمات والمرافق العامة من طرق وممرات مشاة وإنارة وتشجير ومنتزهات ،وكذلك إنشاء قناة المياه الدائمة, ونظام المعالجة الحيوية للمياه بمجرى الوادي,كما تضمن المشروع على تنفيذ بحيرات الحائر و المحميات الطبيعية حتى أصبح الوادي مقصداً لسكان العاصمة للتنزه والترفيه مشيراً إلى تحقيق جوائز عالمية بهذا المشروع الحيوي الهام.

‎كما استعرض المهندس الدلبحي مشروع تهيئة وتطوير وادي السلي الذي تقوم أمانة منطقة الرياض بتنفيذه حالياً والذي يتميز بإعادة فتح وتأهيل مجرى الوادي داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض مما يضيف جانباً حضرياً مميزاً للمناطق المجاورة للوادي لضمان تصريف مياه السيول والأمطار مبيناً المراحل التي مر بها المشروع من أعمال نزع ملكيات الأراضي المعترضة للوادي وتهيئة و فتح مجرى السيل وتنفيذ عبارات تصريف السيول عند تقاطع الوادي مع الطرق والشوارع وتأهيل الوادي بيئياً وتنفيذ الملاعب والمنتزهات ومسارات ركوب الخيل والدرجات والطرق وكافة الخدمات لمرتادي الوادي.

‎ومن المتوقع أن يوفر المشروع العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية, وأن يعود الوادي إلى وضعه الطبيعي في كافة مناطقه, ويصبح بيئة غنية متجددة ومصرفاً طبيعياً لمياه السيول والأمطار, كما سيكون متنزهاً رئيسياً حيوياً لمدينة الرياض.