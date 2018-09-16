رونالدو يتغنى بمحمد صلاح ويشبه بالأرجنتيني ميسي

ماجد محمد(صدى):

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو، أن طريقة لعب النجم المصري محمد صلاح، أقرب إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جاء ذلك خلال تقرير أعده موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” عن الفرعون محمد صلاح مع اقتراب الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2018 ” The Best ” ، حيث ينافس عليها النجم المصري مع كل من الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس.

وأكد رونالدو، لاعب قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد سابقا أن صلاح أقرب إلى ليونيل ميسى، حيث يجيد اللعب بقدميه اليسرى واليمنى.

وأضاف رونالدو أن الفرعون صلاح لديه جوع دائما لإحراز الأهداف ويتميز بالرشاقة والسرعة والحفاظ على الكرة قريبة من قدميه.