بالفيديو.. شخص يعذب مختل عقليا ويجبره على هذا الفعل داخل حافلة

الجزائر(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جزائري يقوم بتعذيب وإهانة ” مختل عقلي ” داخل حافلة للنقل العمومي .

وابان المقطع المصوّر، شخص داخل حافلة لنقل المسافرين بمنطقة بوقادير الجزائرية، يطلب من مختل عقلي يجلس بجانبه أن يقول ” أنا حمار “، قبل أن يأمره بتقليد صوته، ليبدأ بـالنهيق وهو يرتعش خوفا، إذ أصرّ الرجل على سبّه وصفعه على وجهه، في حين اكتفى صديقه بتوثيق الواقعه بكاميرا هاتفه النقال.

واثار الفيديو استياء الجزائريون حيث طالبوا التحقيق في الفيديو وإحالة المعتدي إلى المحاكمة لمعاقبته وكذلك مصوّر الفيديو، إلى جانب تقديم الإعانة، بينما استنكر آخرون عدم تدخل أي أحد من الركاب لنجدة الرجل والدفاع عنه.