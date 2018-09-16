مرسيدس تقدم اسبرينتر الجديدة في صورة ميني باص فاخر

أميرة خالد(صدى):

بعد سنوات من التطوير والاختبار, تستعد مرسيدس للكشف عن الجيل الجديد من سيارات الميني باص وكانت الشركة قد طورت 4 موديلات مختلفة في الفترة السابقة كلها تعتمد على موديلات اسبرينتر في الجيل الحالي منها. وبالنسبة لأحدث أجيال الميني باص فلايزال بأربعة موديلات كذلك تشمل اسبرينتر سيتي وترانسفير وموبيليتي وترافيل وكل اسم يلاقي الوظيفة المطلوبة من المركبة .

وركزت الشركة على أهمية موديلات اسبرينتر سيتي 75 التي تعتبر الأكثر شهرة والأكثر توقعاً لنجاحها في عائلة الميني باص الجديدة وهي ميني باص يتسع الي 38 راكب مع محور خلفي للخدمة الشاقة وشاسية بتصميم فريد يوفر رحابة داخلية كبيرة كما ستتوفر سيتي 45 للمناطق السكنية الأقل كثافة.

وسيتوفر في الميني باص الجديد أحدث نظم الترفيه في الشركة MBUX مع شاشة تعمل باللمس وكاميرا للركن ونظام رؤية 360 درجة مع تكييف منفصل سواء لمقصورة الركاب أو مقصورة السائق. أما موديل ترانسفير فسيتوفر بأربعة أطوال بين 5.9 متر و7.7 متر أما موديلات موبيليتس فهي مخصصة للركاب الذين لديهم حدود في عمليات التنقل وأعلى الاصدارات موبيليتي 45 مع ارضية مرتفعة تسمح للركاب المقعدين الدخول الي المركبة بكراسيهم المتحركة .

ومن المقرر بدء مبيعات الميني باص الجديد قبل نهاية العام الجاري والبداية ستكون مع نسخ ترانسفير 23 و35 وموبليتي 23 وسيتي 75 وفي العام المقبل ستبدأ في تقديم ترافيل بجانب توفير أكثر من 20 اصدار اخر قبل نهاية 2019.