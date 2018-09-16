مسافر للإمارات بمبلغ 60 ألف ريال هل يسمح لي بالعبور؟.. الجوازات توضح

نايف السالم(صدى):

أوضحت الجوازات، اليوم الأحد، إمكانية خروج شخص من المملكة وبحوزته مبلغ مالي ” كاش ” أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال جاء فيه : السلام عليكم .. بإذن الله مسافر للإمارات من مطار جده و ارغب في حمل مبلغ مالي كاش يفوق الستين ألف .. هل يسمح لي بالعبور ؟.

وقالت عبر ” تويتر ” ردًا على السؤال : وعليكم السلام، يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك أو مغادرتك البلاد إذا كنت تحمل ما قيمته ٦٠ ألف ريال سعودي أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة، ويمكنك زيارة الرابط التالي لمعرفة التفاصيل هنـــا .