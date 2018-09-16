سفير المملكة لدى الأردن يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة 

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مطار الملكة علياء في عمّان معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة والذي وصل مساء هذا اليوم في زيارة تستمر 4 ايام ، يزور خلالها مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق شمالي الأردن، وتدشين عدد من المشاريع ، وزيارة لمحافظة أربد شمالي الاردن.

وكان في استقبال معاليه أعضاء من السفارة، و المدير الإقليمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان.

ويشارك معاليه خلال الزيارة في ندوة عن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بمشاركة الممثل الاقليمي للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون خالد خليفة ، وسمو سفير خادم الحرميين الشريفين ، وممثل عن الحكومة الأردنية.