مكتب التعليم بالروابي يُطلِق مسابقة هذه بلادي

محمد السعران(صدى):

احتفاءً باليوم الوطني الثامن والثمانين للملكة العربية السعودية لهذا العام بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – يرحمه الله – وترسيخاً للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن ، وتنميةً للقيم الوطنية ، أطلق مكتب التعليم بالروابي مسابقة هذه بلادي 3 ، وتتمحور فكرة هذه المسابقة حول أعمال وطنية بفروعها السبعة (التصميم ، المونتاج ، التصوير ، الرسم ، رسالة إلى جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ، أجمل تغريدة ، كأس الوطن ) .

وقد تجلت هذه المسابقة في أهدافها السامية ، من تعزيز الوطنيّة والتربويّة ، واكتشاف المواهب وتنميتها وتعزيزها ، وهدف لكل النشء لمن أراد أن يطور نفسه ، أو أن يُساهم بقدراته للمجتمع ، واكتساب الخطوات العملية التي هيأتها التعليم للطلاب المتسلسلة المبنيّة على اكتشاف القدرات وتعزيزها وتنميتها ؛حتى يكتسب الخبرة ويكون عضواً فعالاً بالوطن .

وانطلقت الأنشطة التعليمية بمكتب التعليم بالروابي من إيمانها بإنّ التطوير والتغيير للمجتمع يبدأ بغرس الثقة ، والتشجيع والتحفيز للطلاب من خِلال المساهمة في فتح آفاق متعددة المجالات ، وخلق بيئة جذابة للطلاب عن طريق المسابقات والمشاركات ؛ يُمارس فيها الطلاب ولاءهم وانتماءهم للوطن الغالي ، ويصقلون مهاراتهم وبناء قدراتهم ، واستثماراً لأوقاتهم إذ يعدُّ ذلك من أحد وسائل النهوض الاجتماعي ، ونماء الوطن الغالي.

وقد أوضح مكتب التعليم بالروابي عن شروط المسابقة :

– أن يكون موضوع المشاركة عن الوطن والمواطنة

– تكون المشاركة من منسوبي المدرسة (طلاب _معلمين _أولياء أمور)

– أن تتوافق المشاركة مع أهداف سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

– الاطلاع على المنشور المرفق (بروشور) للمسابقة .

– ترفع المشاركات على ( CD) / DVD ) لشعبة النشاط الطلابي بالمكتب في موعد أقصاه 1440/1/16.