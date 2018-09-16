” رونالدو ” يسجل أولى أهدافه بالدوري الإيطالي في شباك ساسولو

نواف السالم(صدى):

سجل اللاعب البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” ، اليوم الأحد، أول أهدافه في الدوري الإيطالي لصالحه ناديه الجديد ” يوفنتوس ” في المباراة التي جمعته مع نظيره ” ساسولو ” .

وأحرز ” رونالدو ” ، هدفي يوفنتوس في الدقيقة 50 و 65 بمباراة اليوم مع ” ساسولو ” ضمن منافسات الجولة الرابعة للكالتشيو على ملعب ” إليانز ستاديوم ” ، ويحتل فريق ” يوفنتوس ” صدارة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف ” نابولي ” صاحب نفس الرصيد من النقاط فيما يأتى ساساولو بالمركز الثالث ورصيده 7 نقاط.