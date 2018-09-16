الزكاة تجيب على استفسار مواطن بشأن القيمة المضافة لبيع السيارة الخاصة

نايف السالم(صدى):

تفاعلت عناية العملاء التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، مع استفسار مواطن عبر الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن القيمة المضافة، قال المواطن ” أبو زيد ” في تغريدته: السلام عليكم ورحمة الله، أملك سيارة خاصة وليس لدي نشاط تجاري ببيع وشراء السيارات هل ينطبق علي أو على الشاري ( شخصي ) قيمة مضافة في حال البيع؟ نامل التوضيح.

ومن جانبها ردت ” عناية العملاء ” قائلة: عزيزي أبو زياد، بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاط اقتصادي لفرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، لكن رسوم الوساطة التي يتلقاها المعرض المسجل في ضريبة القيمة المضافة مقابل نقل الملكية ستكون خاضعة للضريبة بنسبة %5.