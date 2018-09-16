رئيس القادسية يكشف سر الفوز الصعب على الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

علق رئيس نادي القادسية مساعد الزامل على المباراة التي جمعت بين الفريق القدساوي والاتحاد في ختام مباريات الجولة الثانية لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي فاز فيها القادسية على الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وأبدى ” الزامل ” سعادته بالنتيجة التي حققها الفريق القدساوي أمام نظيره الاتحاد، حيث أحرز فيها 3 أهداف بأقدام برازيلية عن طريق الثلاثي التون جوزيه، وجورجينهو وبيسمارك، ليرفع القادسية رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم للمركز الرابع في سلم الترتيب .

وأكد رئيس القادسية: أن الفوز على فريق كبير بحجم الاتحاد على ملعبه بثلاثية نظيفة، لا يمكن أن يأتي بسهولة، لكنه جاء نتاج عمل مثمر خلال الفترة الماضية، مبينا أن اللاعبين بذلوا مجهود رائع طوال المباراة، فالجميع كانوا ندا داخل الملعب، ولم يكن هناك أي تقصير من أي ناحية .

وأوضح : حققنا ثلاث نقاط مهمه لأنها جاءت أمام فريق كبير بحجم الاتحاد ويملك نجوم دوليين ولاعبين أجانب على أعلى مستوى، لكن القادسية استطاع أن يتفوق ليحقق انتصار مهم صحح به المسار في بداية المشوار، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الفتح وفقدان نقطتين كانت في متناول اليد .

وأشار إلى أنهم سيطوون صفحة الاتحاد من الآن لفتح صفحة جديدة من أجل الاستعداد بشكل مثالي لمواجهة النصر لأنها ستكون أكثر صعوبة لا سيما وأن الفريق النصراوي يسعى لمواصلة انطلاقته الجيدة.