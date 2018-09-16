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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. ضبط 3 مصانع للخمور الحبشية بأحد رفيدة

بالصور.. ضبط 3 مصانع للخمور الحبشية بأحد رفيدة
عادل الحربي(صدى):

تمكنت فرقة المهام بقيادة الدوريات الأمنية بمحافظة أحد رفيدة اليوم الأحد، من ضبط ثلاثة مصانع للخمور الحبشية شرق المحافظة.

ونتج عن ذلك ضبط ١٨برميلاً سعة ٢٥٠ لترًا و٤ قدور ضغط من الحجم الكبير و٣ أسطوانات غاز مع آليات تقطير، حيث قامت الدوريات الإمنية بإتلافها.

وجاء ذلك بحضور مندوب الشرطة وعضو الهيئة بمتابعة من قائد الدوريات الأمنية بالمحافظة العقيد عبدالرحمن الخريص.


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