بلدية الرس توضح حقيقة استثمار مكتبة جرير في الموقع التابع لها
أوضحت بلدية محافظة الرس، اليوم الأحد، حقيقة الخبر المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استثمار مكتبة جرير في الموقع التابع لبلدية الرس شمال المستشفى العام.
وقالت البلدية عبر حسابها على ” تويتر ” : نود التنويه على ان الخبر المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حيال استثمار مكتبة جرير في الموقع التابع لبلدية الرس شمال المستشفى العام عارٍ من الصحة.
وأضافت : الموقع قد تم ترسيته على ” مسك الإنماء ” وهي احدى الشركات الوطنية على ذلك وجب التنويه و التصحيح.
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