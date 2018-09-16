بلدية الرس توضح حقيقة استثمار مكتبة جرير في الموقع التابع لها

عادل الحربي(صدى):

أوضحت بلدية محافظة الرس، اليوم الأحد، حقيقة الخبر المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استثمار مكتبة جرير في الموقع التابع لبلدية الرس شمال المستشفى العام.

وقالت البلدية عبر حسابها على ” تويتر ” : نود التنويه على ان الخبر المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حيال استثمار مكتبة جرير في الموقع التابع لبلدية الرس شمال المستشفى العام عارٍ من الصحة.

وأضافت : الموقع قد تم ترسيته على ” مسك الإنماء ” وهي احدى الشركات الوطنية على ذلك وجب التنويه و التصحيح.