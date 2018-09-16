” صحة المدينة ” تكشف سبب حريق شب في معمل أسنان بمستشفى الملك فهد العام

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة سبب حريق في أحد معامل أسنان مستشفى الملك فهد العام.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة خلال بيان لها بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، بأن إدارة مركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فهد العام قد أوقفت يوم الأربعاء الموافق 25/12/1439 العمل في أحد معامل الأسنان احترازيا وطلب الشركة الموردة لإصلاح خزان الغاز ، حيث أفادت الشركة كتابيا بسلامة المعمل وبناء على ذلك تم استئناف العمل .

وأضافت: ” أنه في يوم الخميس الموافق 26/12/1439 تعرض أحد فنيي الأسنان في المركز لبعض الإصابات السطحية من الدرجة الأولى ، وأبانت التحقيقات الأولية بعد الاطمئنان على سلامة فنى الأسنان الذي تعرض للإصابة بأن سبب الحريق هو الموقد الذي يعمل عليه الموظف ” .

ووجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة باستكمال التحقيق لمعرفة الظروف المحيطة بالحرية لاتخاذ مالم لضمان عدم تكراره .

وأكدت صحة المدينة بأن سلامة العاملين في المرافق الصحية بالمنطقة هي أولى الأولويات ، مع العلم بأن الوزارة خصصت الرقم المجاني 920009080 لاستقبال بلاغات المنسوب للارتقاء ببيئة صحية تناسب الجميع.