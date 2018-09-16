حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين

تركي السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة و المرتفعات المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها.

كما توقعت تكون السماء غائمة إلى غائمة جزيئاً على اجزاء من وسط وشمال المملكة، مؤكدة أن نسبة الرطوبة تزداد على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، غدًا الإثنين.