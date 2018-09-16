الجزائية: حكم بالحرابة والسجن لـ 7 متهمين في قتل رجال الأمن

علي القحطاني(صدى):

أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، حكمًا ابتدائيا ضد 7 متهمين سعوديين، بحد الحرابة على واحد منهم و السجن لمدة تتراوح من عامين لـ 6 سنوات على باقي المتهمين.

وأوضحت ” المحكمة ” ، أنه تم إقرار الحكم بعد ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالخروج على ولي الأمر ومتابعة أحد رجال الأمن بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمدًا وعدوانا بقصد قتله ونتج عن ذلك وفاته وهو داخل سيارته استجابة لتوجيهات تنظيم ” داعش ” الإرهابي باستهداف العسكريين.

وأضافت ” المحكمة ” بعريضة الحكم أيضًا ثبوت الإنتماء لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية، وتبني أفكاره واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم.

وقررت المحكمة بالإجماع على المتهم الأول بما يلي” إقامة حد الحرابة عليه، وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه بعد قتله، وسجن المدعى عليه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بمدد تتراوح إلى ست سنوات، بعد ثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية .