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بالفيديو.. حرق عشرات الحمام الحي بمناسبة بدعة ” عزاء عاشورا ” في إيران

بالفيديو.. حرق عشرات الحمام الحي بمناسبة بدعة ” عزاء عاشورا ” في إيران
طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، لحظة حرق العشرات من طائر الحمام في أحد المآتم الشيعية بإيران التي تقام كل عام بمناسبة ما يسمى ” عزاء عاشورا ” بدعة ولاية الفقيه في إيران.

ويذكر أن النار أحد الطقوس الشيعية في إيران التي ورثها لهم المجوس المعروفين بعبادة النار، حيث لها أعاياد تقام سنوياً في إيران.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5411 ] نشر منذ 2 ساعتين

جعل الله يحرقكم بنار جهنم ** يااا الروافض المجوس **
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باقي لهم تقريباً 4 أيام ويبدأون بضرب أنفسهم **!!
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وييشش هاداااا *

[ عدد التعليقات: 11269 ] نشر منذ 25 دقيقة

هؤلاء كفار مشركين عباد قبور ليسو بمسلمين بل هم اعداء الاسلام والمسلمين

عليهم لعنة الله

[ عدد التعليقات: 54107 ] نشر منذ 19 دقيقة

هؤلاء هم الشيعه عبدة النار .. مدعين الإسلام ,,

,, اخزاهم الله واذلهم دنيا وآخره ,, آمين ,,

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