بالفيديو.. حرق عشرات الحمام الحي بمناسبة بدعة ” عزاء عاشورا ” في إيران
أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، لحظة حرق العشرات من طائر الحمام في أحد المآتم الشيعية بإيران التي تقام كل عام بمناسبة ما يسمى ” عزاء عاشورا ” بدعة ولاية الفقيه في إيران.
ويذكر أن النار أحد الطقوس الشيعية في إيران التي ورثها لهم المجوس المعروفين بعبادة النار، حيث لها أعاياد تقام سنوياً في إيران.
رااايق[ عدد التعليقات: 5411 ] نشر منذ 2 ساعتين
جعل الله يحرقكم بنار جهنم ** يااا الروافض المجوس **
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باقي لهم تقريباً 4 أيام ويبدأون بضرب أنفسهم **!!
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وييشش هاداااا *
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31250 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصيبكم.مصيبة الغافلين كيف كذيه تحرقون الحمام احياء يوووووووه ياراسي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10088 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله لايبلانا بمابلاهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31250 ] نشر منذ 29 دقيقة
والله قهر يختي يحرقونها احيا وش ذنب الحمام كان احرقوا بعضهم في داهيه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11269 ] نشر منذ 25 دقيقة
هؤلاء كفار مشركين عباد قبور ليسو بمسلمين بل هم اعداء الاسلام والمسلمين
عليهم لعنة الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54107 ] نشر منذ 19 دقيقة
هؤلاء هم الشيعه عبدة النار .. مدعين الإسلام ,,
,, اخزاهم الله واذلهم دنيا وآخره ,, آمين ,,