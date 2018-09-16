بالفيديو.. حرق عشرات الحمام الحي بمناسبة بدعة ” عزاء عاشورا ” في إيران

طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، لحظة حرق العشرات من طائر الحمام في أحد المآتم الشيعية بإيران التي تقام كل عام بمناسبة ما يسمى ” عزاء عاشورا ” بدعة ولاية الفقيه في إيران.

ويذكر أن النار أحد الطقوس الشيعية في إيران التي ورثها لهم المجوس المعروفين بعبادة النار، حيث لها أعاياد تقام سنوياً في إيران.