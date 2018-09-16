بالفيديو.. ” التحالف ” يرصد إحراق الحوثيين محطة وقود بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، اليوم الأحد، من رصد إقدام عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية على إحراق محطة وقود ومستودع إغاثي في منطقة الكيلو 16 بمحافظة الحديدة.

وقال التحالف إن المليشيات تقوم بهذه الأعمال التخريبية بعد هزائمها المتلاحقة في جبهة الحديدة وهروب عناصرها المنهارة تجاه الجبال نتيجة تضييق الخناق عليها من قبل قوات المقاومة اليمنية المشتركة وعلى رأسها ” ألوية العمالقة ” .

وأضاف التحالف أن العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة المملكة في محافظة الحديدة تحقق أهدافها بنجاح مع بدء تهاوي تحصينات ودفاعات الميليشيات الإيرانية.