3 ذئاب بشرية يرمون فتاة بالشارع بعد خطفها واغتصابها

نيودلهي(صدى):

تكثف الشرطة الهندية جهودها للعثور على 3 رجال، قاموا باغتصاب فتاة مراهقة بعد تخديرها وخطفها، حين كانت في طريقها لحضور دورة تحضيرية للاختبار بشمال الهند، ثم قاموا برميها في الشارع بجوار إحدى محطات الركاب، التي تقع جنوب غرب العاصمة الهندية نيودلهي.

وكشفت الشرطة الهندية، عن استقرار حالة الفتاة صحيًا إلى حد ما، حيث عانت من بعض الإصابات بمناطق عدة، وذلك بعدما تم نقلها لمستشفى بولاية ” هاريانا ” الهندية، وسجلت الشرطة أقوالها، وتعرفت الشرطة على هوية المشتبه بهم، لكنهم أغلقوا هواتفهم واختفوا خوفًا من الاعتقال.

ومن جانبه، أكد والد الضحية، أن الشرطة حددت أسماء ثلاثة من المشتبه بهم الذين خطفوها من محطة للحافلات، يوم الأربعاء الماضي، مرجحًا أنه كان هناك من 8 إلى 10 أشخاص في المنزل القروي الذي تعرضت فيه ابنته للاغتصاب.