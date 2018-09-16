3 ذئاب بشرية يرمون فتاة بالشارع بعد خطفها واغتصابها
تكثف الشرطة الهندية جهودها للعثور على 3 رجال، قاموا باغتصاب فتاة مراهقة بعد تخديرها وخطفها، حين كانت في طريقها لحضور دورة تحضيرية للاختبار بشمال الهند، ثم قاموا برميها في الشارع بجوار إحدى محطات الركاب، التي تقع جنوب غرب العاصمة الهندية نيودلهي.
وكشفت الشرطة الهندية، عن استقرار حالة الفتاة صحيًا إلى حد ما، حيث عانت من بعض الإصابات بمناطق عدة، وذلك بعدما تم نقلها لمستشفى بولاية ” هاريانا ” الهندية، وسجلت الشرطة أقوالها، وتعرفت الشرطة على هوية المشتبه بهم، لكنهم أغلقوا هواتفهم واختفوا خوفًا من الاعتقال.
ومن جانبه، أكد والد الضحية، أن الشرطة حددت أسماء ثلاثة من المشتبه بهم الذين خطفوها من محطة للحافلات، يوم الأربعاء الماضي، مرجحًا أنه كان هناك من 8 إلى 10 أشخاص في المنزل القروي الذي تعرضت فيه ابنته للاغتصاب.
أخصائي[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 2 ساعتين
رجال الهند يفوقون عدد النساء ب٤٠ مليون😨😨٣٠مليون منهم شباب في سن الزواج يعني بالمختصر مو لاقيين نسوان للزواج لذلك تكثر عندهم حالات الإغتصااب والزنى والعياذ باللّه،،،الهند والصين رجالهم يفوقون عدد النساء بأرقام مهولة
لهذا نجد الخيانة الزوجة غالبا ماتكون من طرف الزوجة يعني متزوجة وعندها عشيق الله يستر على حريمنا
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقوني لو الحكومة الهندية طبقت احكام الاعدام وعلقت المجرمين علي المشانق امام الملاء لخفت جرائم الاغتصاب لاكن التساهل في عدم تطبيق احكام الاعدام هي سبب الفوضي في الاغتصبات الجنسية عندهم
M-512🐧[ عدد التعليقات: 812 ] نشر منذ 37 دقيقة
نعم صدقت ياتعليق 2 انا اايد كلامك وبقوة جزاك الله الف خير كفيت ووفيت ، البعد عن الله وعدم الخشية منه في الغيب يجعل الإنسان في شهوته ضعيفة وحتى الشيطان يصيطر عليه بسهوله تامه ، الحمدلله على نعمة الإسلام الحنيف عندنا والله كل ماقلت النعمة هاذي بكل لحظة يقشعر جسمي وأحس صدق بنعمة ربنا عزوجل لنا الحمدلله حمداً كبيراً عظيماً مباركا ًً له غير منقطع.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31250 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله المستعان والله الحياه صارت تخوف
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11269 ] نشر منذ 23 دقيقة
نسأل الله العفو والعافية