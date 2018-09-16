أب يتخلص من ابنته بخنقها ودفنها لسوء سمعتها
تخلص أب في دائرة مركز شرطة المنشأة، جنوب محافظة سوهاج المصرية، من ابنته بعد خنقها ودفنها دون أن يعلم أحد بعد استياء سمعتها.
ودفن الأب الابنة وتوجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفائها؛ فيما كشفت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز إلى أن الفتاة سيئة السمعة وبمواجهة المبلغ وتطوير مناقشته، قرر قيامه بقتلها عن طريق كتم أنفاسها، بينما قام بالتخلص من الجثة بوضعها داخل جوال ودفنها بمقابر القرية.
وتمكنت الجهات الأمنية، من العثور على الجثة بحفرة بعمق مترين، وتم استخراجها حيث اتضح أنها فـي حالة تعفن وأخطرت النيابة العامة والتي انتقلت لإجراء المعاينة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا الي كنت أتكلم عنه قبل اشوي
في تعليق سابق
الأب يربي بنته ويدرسها ويعالجها ويسهر ويتعب علشان يوفر لها مصروفها وملبسها ومأكلها
ويجي واحد حقير
يغرر باالبنت هذي ويذهب بعفتها وشرفها
ضاربآ بها عرض الحائط
حقير ذئب بشري
مايردعه لادين ولامخافة من الله
مثل الواطي قبل اشوي
ويضيع مستقبلها ويقضي على شرفها
بكلمات معسوله زائفة
ياذئاب البشر
أتقوا الله في بنات المسلمين
كمن أب دفنتوا وجهه في التراب
حسبي الله عليكم
ونعم الوكيل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31250 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب السلامه السلامه والستر والعفوا والعافيه
الدنيا مقلوبه الله لايبلانا
M-512🐧[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 20 دقيقة
ياالقرني انت كلامك غير منطقي ولايتقبله العقل العاقل ، هاالحين انت صرت تأييد فعلة اب البنت الغبي لجريمته النكراء !!؟ حتى لو ان البنت فعلت تلك الأفعال الدنيئة هذا لايسمح له بقتلها فقتلها حرام وهو ارتكب فعلة حرام وراح يدخل نار جهنم والعياذ بالله ، وانا أجزم لك أن البنت المسكينة تلقاها مظلومة وحتى لو انها فعلت الفعلة ذي الأب العاقل وإلي عقله واعي ورزين يستر على بنته اما مسألة انه يحط عذر الغبي ويقول الحفاظ على الشرف ويضرب فيه عرض الحائط ويفعل فعلته الغبية لا هذا محرم ولايجوز ابداً ومن فعله يدخل النار من أوسع أبوابها ، الصعايده المصريين عندهم همجية وجهل عجيب غريب وتخلف غبي يظنون انهم بقتلهم للبنت أنهم راح يحافظون على شرفهم !! خسئتم والله ، أذكر زمان كان فيه معلق مصري دخل على خبر بصحيفة صدى والخبر كان عن جريمة قتل نفس ألي أحنا نتكلم عنها الحين وكان يقول في تعليقه الغبي عن العار وماالعار 👎يقول احنا عندنا متتل النااار ولا العااار !! عاد انا رديت عليه وقلت امحق مثل يعني انت تتمنى على نفسك النار ! ياالغبي انا قلت لا والله إلا أتحمل العار ولا أدخل النار 😰 صح ولا لا انا غلطان لأن لو ينظر الإنسان لحياته راح ينظر ان حياته كله ألم في ألم لكن برحمة الله عزوجل لنا إذآ قرأت القرآن الكريم راح تجد أن الله جعل لنا كل شئ واضح ورحمه لنا وشفاء لكن من يبتعد عن القرآن الكريم راح يجد العذاب والألم .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11269 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم