أب يتخلص من ابنته بخنقها ودفنها لسوء سمعتها

القاهرة(صدى):

تخلص أب في دائرة مركز شرطة المنشأة، جنوب محافظة سوهاج المصرية، من ابنته بعد خنقها ودفنها دون أن يعلم أحد بعد استياء سمعتها.

ودفن الأب الابنة وتوجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفائها؛ فيما كشفت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز إلى أن الفتاة سيئة السمعة وبمواجهة المبلغ وتطوير مناقشته، قرر قيامه بقتلها عن طريق كتم أنفاسها، بينما قام بالتخلص من الجثة بوضعها داخل جوال ودفنها بمقابر القرية.

وتمكنت الجهات الأمنية، من العثور على الجثة بحفرة بعمق مترين، وتم استخراجها حيث اتضح أنها فـي حالة تعفن وأخطرت النيابة العامة والتي انتقلت لإجراء المعاينة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.