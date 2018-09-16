الإطاحة بـ ” أربعيني ” لاعتدائه جنسيا على طفلة عمرها 6 أعوام

عمان(صدى):

شهدت منطقة الشونة الجنوبية، التي تقع على بعد 30 كم جنوب العاصمة الأردنية عمان، واقعة مؤسفة من نوعها، حيث رجل ” أربعيني ” باغتصاب طفلة، تبلغ من العمر 6 أعوام.

ومن جانبها، نجحت إدارة ” حماية الأسرة ” التابعة للأمن العام في الأردن، في القبض على الرجل، وذلك بعد أن باشرت التحقيق في شكوى تلقتها بشأن تعرض طفلة لاعتداء جنسي من قبل شخص مجهول.

وبعد التحقيق وجمع المعلومات عن الجاني، تمكنت الإدارة من تحديد هوية الرجل ثم القبض عليه، ليتم تحويله بعد ذلك للمدعي العام المختص، وقرر توقيفه بمركز الإصلاح والتأهيل الأردني.