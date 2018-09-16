الإطاحة بـ ” أربعيني ” لاعتدائه جنسيا على طفلة عمرها 6 أعوام
شهدت منطقة الشونة الجنوبية، التي تقع على بعد 30 كم جنوب العاصمة الأردنية عمان، واقعة مؤسفة من نوعها، حيث رجل ” أربعيني ” باغتصاب طفلة، تبلغ من العمر 6 أعوام.
ومن جانبها، نجحت إدارة ” حماية الأسرة ” التابعة للأمن العام في الأردن، في القبض على الرجل، وذلك بعد أن باشرت التحقيق في شكوى تلقتها بشأن تعرض طفلة لاعتداء جنسي من قبل شخص مجهول.
وبعد التحقيق وجمع المعلومات عن الجاني، تمكنت الإدارة من تحديد هوية الرجل ثم القبض عليه، ليتم تحويله بعد ذلك للمدعي العام المختص، وقرر توقيفه بمركز الإصلاح والتأهيل الأردني.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
على أبوها وأمها
وعلى الكلب المغتصب😡
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31250 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لايبلانا وش ذا الحال منتشر كل يوم في مكان بالله ياصدى تتحققون من صحة هذي الاخبار والله اذا كل هذي صدق ماعد لنا غير القبور
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1459 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعدمو هذا الذئب البشري حتي يكون عظة لغيره من المجرمين السفلة ولمن تسول له نفسه القيام بهذا العمل الاجرمي مستقبلا
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 15 دقيقة
الدنيا ايش جرى بها
الله يهدي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11269 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نسأل الله السلامة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54107 ] نشر منذ 9 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,