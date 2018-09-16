بالفيديو.. إطلاق جهاز تدوير يستخرج النقود مقابل التخلص من العبوات بالشرقية
أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، جهاز تدوير يعمل على استخراج النقود مقابل التخلص من بقايا العبوات البلاستيكية والمعدنية.
وظهر في مقطع الفيديو شخص يشرح طريقة استخدام جهاز التدوير، حيث يستقبل بقايا العبوات البلاستيكية والمعدنية وبعد إعادة التدوير يتم استخراج النقود.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 38 دقيقة
رائع مثل السوبر ماركيت تحصل على مجموعة من النقاط ثم تحصل على الريالات
لطلاب المدارس
للموظفين الحكومين
لعملاء المطاعم
للمنتزهات
الملاهى
الأسواق
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31250 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب زين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54107 ] نشر منذ 23 دقيقة
شي جميل ويساعد على تنظيف البيئه من الشوائب ,,
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 14 دقيقة
حلو والله