بالفيديو.. إطلاق جهاز تدوير يستخرج النقود مقابل التخلص من العبوات بالشرقية

نايف السالم(صدى):

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، جهاز تدوير يعمل على استخراج النقود مقابل التخلص من بقايا العبوات البلاستيكية والمعدنية.

وظهر في مقطع الفيديو شخص يشرح طريقة استخدام جهاز التدوير، حيث يستقبل بقايا العبوات البلاستيكية والمعدنية وبعد إعادة التدوير يتم استخراج النقود.