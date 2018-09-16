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بالفيديو.. إطلاق جهاز تدوير يستخرج النقود مقابل التخلص من العبوات بالشرقية

بالفيديو.. إطلاق جهاز تدوير يستخرج النقود مقابل التخلص من العبوات بالشرقية
نايف السالم(صدى):

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، جهاز تدوير يعمل على استخراج النقود مقابل التخلص من بقايا العبوات البلاستيكية والمعدنية.

وظهر في مقطع الفيديو شخص يشرح طريقة استخدام جهاز التدوير، حيث يستقبل بقايا العبوات البلاستيكية والمعدنية وبعد إعادة التدوير يتم استخراج النقود.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 38 دقيقة

رائع مثل السوبر ماركيت تحصل على مجموعة من النقاط ثم تحصل على الريالات
لطلاب المدارس
للموظفين الحكومين
لعملاء المطاعم
للمنتزهات
الملاهى
الأسواق

[ عدد التعليقات: 54107 ] نشر منذ 23 دقيقة

شي جميل ويساعد على تنظيف البيئه من الشوائب ,,

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