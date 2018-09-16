مدرب تشيلسي يشيد بمهارات هازارد: الأفضل في أوروبا

نواف السالم(صدى):

أشاد مدرب تشيلسي، ماوريسيو ساري، بمهارات لاعبه إيدن هازارد، بعدما سجل ثلاثية في الفوز بأربعة أهداف لهدف على كارديف سيتي ليهدي ناديه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت، مؤكدًا أنه يعد أفضل لاعب في أوروبا.

وأوضح ” ساري ” قائلًا: ” هازارد ربما يحتاج إلى عامين ليكون الأفضل إيدن هازارد استثنائي، كنت أعتقد أنه من ضمن الأفضل في أوروبا لكن الآن غيرت رأيي لأنه ربما يكون الأفضل في أوروبا ” ، مضيفًا: ” أعتقد أنه يستطيع تسجيل 30 أو 35 هدفاً هذا الموسم، في غضون دقائق قليلة زاد تقديري للرقم، إيدن عاد منذ يومين فقط (من خوض مباريات دولية)، بالأمس قلت له إنه يستطيع تسجيل 40 هدفًا. ”

وفشل كارديف في إيقاف خطورة هازارد قبل أن يحظى اللاعب البلجيكي الموهوب بإشادة المدرب ساري، الذي أكد أن بوسع هازارد أن يظهر بشكل أفضل إذا لم يبذل مجهودًا كبيرًا في نصف ملعبه، متابعًا: ” أعتقد أنه يستطيع أن يبذل مجهوداً أقل الآن.. أريده أن يلعب بشكل أكبر في آخر 25 مترًا. “