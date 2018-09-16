الهلال والشباب والنصر يتقاسمون صدارة دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

تصدرت فرق الشباب والهلال والنصر جدول الترتيب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حققوا جميعًا العلامة الكاملة ” 6 نقاط ” من فوزين في الجولتين الأولى والثانية.

وواصل الشباب تميزه وحقق الفوز على مستضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف لهدف، فيما كسب النصر ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف، وفاز الهلال على الرائد بثلاثية مقابل هدف؛ بينما تقدم القادسية إلى المركز الرابع بفوزه بثلاثية نظيفة على الاتحاد الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، واحتل المركز الـ16 والأخير.

وأدت هزيمة العميد، إلى إقالة مدربه الأرجنتيني رامون دياز مباشرة بعد المباراة ليكون أول المدربين المقالين في الدوري وتكليف بندر باصريح بمهمة تدريب الفريق؛ فيما عوض الأهلي تعادله في الجولة الأولى مع التعاون، وحقق الفوز على مستضيف أحد بهدفين نظيفين ليصل إلى النقطة الرابعة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف القادسية وأمام الاتفاق الذي حل سادسًا بفوزه على ضيفه الباطن بثلاثة أهداف لهدفين.