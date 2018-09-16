” الوطني للطب البديل ” يحذر من العلاج بالطاقة

نايف السالم(صدى):

أطلق المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، اليوم الأحد، تحذيرًا من استخدام العلاج بالطاقة كعلاج بديل للطب الحديث، خاصةً مع حرمان المريض من الخدمات الصحية الحديثة.

وحذر المركز على حسابه الرسمي على ” تويتر “، من استغلال ضعاف النفوس لهذا النوع من العلاج وترويجه بعرض الربح المادي.

وأوضح أن المركز الأمريكي للطب التكميلي والصحة الإندماجية حضر من استخدام هذا العلاج؛ لعدم ثبوت أي فعالية له، لافتًا إلى أن المراجعات العلمية المنهجية هن استخدام الطاقة كعلاج خلصت إلى أن الأبحاث والدراسات والتقارير عن العلاج بالطاقة التي تمت مراجعتها ذات جودة متدنية ولا يمكن البناء عليها، ونتائجها ضعيفة جدًا.