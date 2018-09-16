أمير نجران يقلد الأمير سلمان بن عبدالله رتبته الجديدة

نجران(صدى):

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، صاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن جلوي، من منسوبي وزارة الحرس الوطني، رتبه الجديدة “نقيب”، بناء على الأمر السامي بترقيته إلى رتبة نقيب، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير اللواء ركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز، المشرف العام على قوات الحرس الوطني بالحد الجنوبي، وقائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي.

وأعرب سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد , عن تهنئته له بالثقة الكريمة، متمنيًا أن تكون عونًا لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته, أعرب الأمير النقيب سلمان بن عبدالله, عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية من ولاة الأمر – حفظهم الله -، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.