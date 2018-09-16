العثور على مقيم أمريكي متوفى في غرفته بجدة

نايف السالم(صدى):

تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، أمس السبت، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود شخص أمريكي الجنسية يبلغ من العمر 35 عامًا ملقى على الأرض داخل غرفته، التي استأجرها منهم منذ وقت، في حي أبحر الجنوبية.

وانتقلت الدوريات الأمنية للموقع، والهلال الأحمر اتضح أن الوفاة طبيعية؛ فيما تولت سيارة نقل الموتي نقل الجثمان للمستشفى، بعد استكمال إجراءات الضبط من قِبل مركز شرطة أبحر.