العثور على مقيم أمريكي متوفى في غرفته بجدة
تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، أمس السبت، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود شخص أمريكي الجنسية يبلغ من العمر 35 عامًا ملقى على الأرض داخل غرفته، التي استأجرها منهم منذ وقت، في حي أبحر الجنوبية.
وانتقلت الدوريات الأمنية للموقع، والهلال الأحمر اتضح أن الوفاة طبيعية؛ فيما تولت سيارة نقل الموتي نقل الجثمان للمستشفى، بعد استكمال إجراءات الضبط من قِبل مركز شرطة أبحر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 3 ساعات
يومه😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31250 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يخارجنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31250 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم عباده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54107 ] نشر منذ 28 دقيقة
الدايم الله والفاني خلقه ,,
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 20 دقيقة
المشكلة فى الرأى العام الأمريكى
المشكلة فى الإعلام الأمريكى
المشكلة فى بؤر إصطياد الأخبار
المشكلة الأن كيف يثبت إعلمنا هذة الحقيقة
المشكلة كيف تثبت وزارة الصحة تقرير الوفاة
المشكلة كيف تثبت وزارة الداخلية ملابسات الوفاة
مجهود كبير الله يعين المسؤولين .