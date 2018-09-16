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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

العثور على مقيم أمريكي متوفى في غرفته بجدة

العثور على مقيم أمريكي متوفى في غرفته بجدة
نايف السالم(صدى):

تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، أمس السبت، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود شخص أمريكي الجنسية يبلغ من العمر 35 عامًا ملقى على الأرض داخل غرفته، التي استأجرها منهم منذ وقت، في حي أبحر الجنوبية.

وانتقلت الدوريات الأمنية للموقع، والهلال الأحمر اتضح أن الوفاة طبيعية؛ فيما تولت سيارة نقل الموتي نقل الجثمان للمستشفى، بعد استكمال إجراءات الضبط من قِبل مركز شرطة أبحر.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54107 ] نشر منذ 28 دقيقة

الدايم الله والفاني خلقه ,,

[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 20 دقيقة

المشكلة فى الرأى العام الأمريكى
المشكلة فى الإعلام الأمريكى
المشكلة فى بؤر إصطياد الأخبار
المشكلة الأن كيف يثبت إعلمنا هذة الحقيقة
المشكلة كيف تثبت وزارة الصحة تقرير الوفاة
المشكلة كيف تثبت وزارة الداخلية ملابسات الوفاة
مجهود كبير الله يعين المسؤولين .

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