فيديو يوثق تحايل وافدين على قرارات التوطين
وثقت مقاطع فيديو، صورها عدد من الوافدين للمحلات التجارية وهي مقفلة، أثناء أوقات الصلاة أو خارج أوقات العمل، بشكل متعمد، في محاولة منهم لإثبات أنها مغلقة، وذلك نتيجة تطبيق قرارات توطين بعدد من الأنشطة التجارية منذ مطلع العام الهجري الجاري.
جاء ذلك في محاولة من هؤلاء الوافدين لإيهام الشارع بأن قرارات التوطين لم تخدم سوق العمل، حيث أكد مراقبون وعاملون سعوديون بالمجمعات والأسواق التجارية، أن مجموعة من العمالة احتالت بتصوير مقاطع فيديوهات نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليثبتوا من خلالها أن محالًا قد أغلقت نتيجة قرارات التوطين، وهي في الأساس قد تم تصويرها أوقات الصلوات، أو خارج أوقات العمل.
فيما أوضح العمال السعوديون، أن عددًا كبيرًا من المحال تعمل وتعج بالنشاط ويقودها حاليا شباب وشابات سعوديات، مبينين أن السوق يتعرض لحملة ضغط يقودها أشخاص تهدف إلى أبعاد السعوديين والسعوديات عن سوق العمل، وينبغي الوقوف أمامها والتصدي لها.
جدير بالذكر، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كانت قد بدأت تطبيق قرارات توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة تجارية مختلفة، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي، سعيًا منها لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 2 ساعتين
نطالب باالضرب بيد من حديد
على أمثال هؤلاء😡
رااايق[ عدد التعليقات: 5411 ] نشر منذ 2 ساعتين
يااا بوووي * اللي يغلق محله للهروب من التوطين ** أختموه بالشمع الأحمر وخلاص *!!
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2550 ] نشر منذ 2 ساعتين
شبابنا فيهم خير وان شاء الله
يغطون جميع المحلات بدل الوافدين
اللي نهبوا البلد بالغش في البيع وزيادة
الاسعار والتحويل بالمليارات .
تعليق[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
على اساس انوا شوفوا السعودة فشلتوا ومنتظرين خلاص خلاص يابو بنطلون ارجع لشغلك وافتح دكانك واجلس كل من خير البلد وانت يامواطن اجلس عاطل مدى الحياه والابتسامه على وجيه البناطيل بفشلنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31250 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب طيب
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 26 دقيقة
الوافد
قادم من دول مختلفة العادات والتقاليد والثقافة
يكتسب الخبرة من الكفيل وزميلة الوافد
الغش السرقة الإحتيال النصب وغيرها الكثير
إذا كان الكفيل وهو الأساس ملتزم بالنظم والعادات والتقاليد
سوف يلتزم الوافد العامل بها
لا نعلق أخطائنا على شماعة غيرنا
وسلامتكم
سالم[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 16 دقيقة
ذولا الزيود اللي يثيرون الاشاعات
بعد ماكلو من خير البلد بدو يتذمرون
ليتهم ماجاورونا جيرتهم جيرت نمل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54107 ] نشر منذ 15 دقيقة
اللهم اخذل كل مدلِّس ، يريد تشويه سمعة البلد واهل البلد ,, آمين ,,