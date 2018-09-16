فيديو يوثق تحايل وافدين على قرارات التوطين

عادل الحربي(صدى):

وثقت مقاطع فيديو، صورها عدد من الوافدين للمحلات التجارية وهي مقفلة، أثناء أوقات الصلاة أو خارج أوقات العمل، بشكل متعمد، في محاولة منهم لإثبات أنها مغلقة، وذلك نتيجة تطبيق قرارات توطين بعدد من الأنشطة التجارية منذ مطلع العام الهجري الجاري.

جاء ذلك في محاولة من هؤلاء الوافدين لإيهام الشارع بأن قرارات التوطين لم تخدم سوق العمل، حيث أكد مراقبون وعاملون سعوديون بالمجمعات والأسواق التجارية، أن مجموعة من العمالة احتالت بتصوير مقاطع فيديوهات نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليثبتوا من خلالها أن محالًا قد أغلقت نتيجة قرارات التوطين، وهي في الأساس قد تم تصويرها أوقات الصلوات، أو خارج أوقات العمل.

فيما أوضح العمال السعوديون، أن عددًا كبيرًا من المحال تعمل وتعج بالنشاط ويقودها حاليا شباب وشابات سعوديات، مبينين أن السوق يتعرض لحملة ضغط يقودها أشخاص تهدف إلى أبعاد السعوديين والسعوديات عن سوق العمل، وينبغي الوقوف أمامها والتصدي لها.

جدير بالذكر، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كانت قد بدأت تطبيق قرارات توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة تجارية مختلفة، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي، سعيًا منها لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.