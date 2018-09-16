بالفيديو.. بعد خلافات بينهما.. وصلة رقص للفنانة وعد مع لجين عمران بالرياض

أماني الغامدي(صدى):

وثق مقطع فيديو، وصلة رقص للفنانة وعد بصحبة الإعلامية لجين عمران، وذلك خلال تواجدهما بإحدى حفلات الزفاف في مدينة الرياض.

وأظهر المقطع، حالة من السعادة الغامرة بينهما، في إشارة منهما إلى أن الأوضاع بينهما على أكمل حال، وذلك بعد وجود خلاف فرّق بينهما.

وكان قد وقع خلافًا بين الفنانة وعد و لجين عمران، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيله، ورفضت ” عمران ” القيام بمبادرة للتصالح مع ” وعد ” على الهواء، وذلك خلال استضافتها في برنامج ” ليالي الكويت ” ، خلال العام الماضي.