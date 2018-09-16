” التقاعد ” توضح حالات الاستبعاد من المعاش

علي القحطاني (صدى):

تفاعلت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأحد، مع استفسار مواطن حول مصيره من معاشات التقاعد في حال فصله من الخدمة العسكرية.

وقالت المؤسسة على حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” يتم استبعادك عند الرغبة بتصفية الخدمة أو ضمها إلى التأمينات الاجتماعية، أما تعديل المهنة فهي من اختصاص المرجع الوظيفي السابق “.

وكان مواطن وجه استفسارًا إلى المؤسسة على ” تويتر “، قائلًا ” هل اذا فصلت من الخدمه العسكريه يسقط اسمي من معاشات التقاعد أو لازم اعدل مهن “.