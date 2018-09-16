” التقاعد ” توضح حالات الاستبعاد من المعاش
تفاعلت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأحد، مع استفسار مواطن حول مصيره من معاشات التقاعد في حال فصله من الخدمة العسكرية.
وقالت المؤسسة على حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” يتم استبعادك عند الرغبة بتصفية الخدمة أو ضمها إلى التأمينات الاجتماعية، أما تعديل المهنة فهي من اختصاص المرجع الوظيفي السابق “.
وكان مواطن وجه استفسارًا إلى المؤسسة على ” تويتر “، قائلًا ” هل اذا فصلت من الخدمه العسكريه يسقط اسمي من معاشات التقاعد أو لازم اعدل مهن “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54107 ] نشر منذ 12 دقيقة
طيب ..
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب