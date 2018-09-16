الهيئة السعودية للملكية الفكرية تلتقي بالمحامين للتعريف بأدوارها

محمد السعران(صدى):

نظمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين لقاءً تعريفياً بدور الهيئة وأنشطتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية لحماية الملكية الفكرية في المملكة وذلك بحضور عدد من المهتمين والمحامين في المملكة.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمحامين في المملكة، إذ شهد اللقاء تقديم عرض مرئي تناول الخلفية التاريخية للمملكة في مجال الملكية الفكرية ابتداءً من صدور نظام العلامات الفارقة في عام 1358 هـ ثم انضمامها للمنظمة الدولية للملكية الفكرية في العام 1402 هـ ، مروراً بإصدار عدد من الأنظمة ذات الصلة كنظام حق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وصولاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإطلاق استراتيجيتها بالتزامن مع رؤية المملكة 2030 .

كما تم في اللقاء التعريف بمجالات الملكية الفكرية والتي تشمل براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والأصناف النباتية، إضافةً إلى التوجهات المستقبلية للهيئة وفقاً لمسار زمني محدد والتي من أهمها تشكيل مجلس استشاري دولي والتعاون مع المكاتب والمنظمات الدولية والانضمام للمعاهدات ذات الأولوية .

واختتم اللقاء بمناقشة بين المحامين ومسؤولي الهيئة تركزت حول آفاق ومجالات التعاون بين الجانبين وتطلعاتهم تجاه الدور الذي تعمل عليه الهيئة في مجال حماية وإنفاذ كلاً من مجالات الملكية الفكرية وزيادة التوعية والتثقيف بالملكية الفكرية والاستماع لمرئيات القطاع الخاص والعام في أنشطتها.