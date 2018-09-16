مجمع الأمل يحتفي بالدكتور فهد المنصور بعد انتهاء فترة تكليفه مساعدا للخدمات الطبية

محمد السعران(صدى):

نظم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، حفلَ تكريمٍ لاستشاري الطب النفسي الدكتور فهد بن عبدالله المنصور نظير الجهود التي بذلها خلال فترة تكليفه مساعدًا للخدمات الطبية بالمجمع، وذلك برعاية مدير إدارة المستشفيات بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عصام بن سعد الغامدي، وحضور المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني وأمين عام اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب، إضافة لمساعدي المدير التنفيذي للمجمع ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

وفي بداية الحفل ألقى الدكتور محمد القحطاني كلمةً رحّب فيها بالحضور وقدم الشكر لهم، مشيدًا بالمحتفَى به وجهوده التي بذلها في تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين، وأعرب عن أمنياته بالتوفيق للدكتور حسن بن رافع الشهري الذي تم تكليفه مساعدا للخدمات الطبية خلفا للدكتور فهد المنصور.

بعد ذلك ألقى المساعد للخدمات الطبية بالمجمع الدكتور حسن الشهري كلمة عدّد من خلالها الإنجازات التي تحققت في فترة تكليف الدكتور المنصور ومساهماته في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، وأهمية وجود د. فهد ضمن منظومة العمل الطبي في المجمع مؤكدا أن بقاءه يعد مكسبا كبيرا للمجمع.

ثم تحدث الدكتور فهد المنصور عن مشاعره في هذه المناسبة مقدما شكره وتقديره لكل من حضر وشارك في هذا التكريم، بعدها استعرض أبرز الانجازات التي تحققت في أقسام المجمع الطبية والتي تضمنت تقليل فترة انتظار المرضى في الطوارئ، وكذلك مواعيد العيادات الخارجية، والمختبر وغيرها.

كما شارك أحد موظفي المجمع بإلقاء قصيدة شعرية بهذه المناسبة، وتم عرض فيديو يحكي انجازات العمل في خدمة المرضى والمراجعين.