في سجال ناري بينهما.. الدكتورة خلود تلقب مي العيدان بـ ” أم ريحة “

أماني الغامدي(صدى):

شهد تطبيق التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” ، سباب متبادل وسخرية مهينة بين كلًا من الفاشينيستا الكويتية الشهيرة الدكتورة خلود، والإعلامية مي العيدان، وذلك بعد الهجوم التي شنته عليها، بسبب انتقاد ” العيدان ” لها والتقليل من شأنها وعائلتها.

ووجهت الدكتورة خلود رسالة نارية لـ ” العيدان ” ، عبر ” سناب شات ” ، قائلة: ” من اليوم راح أفضحك وأهينك وأمسخرك والله أخليكي مشهورة بالعالم بأقوى لقب أم ريحة ” ، متابعة: ” ياريتك تصيرين نظيفة مثل فرس النهر وتتسبحين مو طالعة بكل مكان بشعر برتقالي مصدي وحلق أسود ويه مدهن وشاريه جاكيت شتوي تقليد من سوق شعبي جميع الألوان عنبو دارج استحي لبسي على الأقل من إتش أند إم مو ماركة بس مو تقليد ماركة ” .

واستطردت ” خلود ” : ” انزين ليش تجذبين تقولين إن شهادتك جامعية وإنتي شهادتك ثالثة متوسط تبين أحط صورة شهادتج أفشلك.. انزين ليش تقولين إنك ناقده وإنتي أم ريحة قصدي مسمى الوظيفي مالك مساعدة مندوب يريتك مندوبة أكشخ على الأقل ” .

وهددت ” خلود ” الإعلامية الكويتية، قائلة: ” تجيبي سيرة أبوي ولا أهلي والله أكمل تاريخك وأكمل تاريخ أهلك اللي قطوك كله وأخليكي بيزه ماتسوين.. وتعرفيني أنا مو جبانة ما تقدرين تواجهين تدرين فيني إش راح أسوي وأخليكي ممسحة بالأرض ” ، مضيفة: ” انزين لش ما تقولين اسمك الكامل ليش تكذبين على الناس.. ومنتحلة اسم هايلة ثانية ياريت يرفعون عليك قضية إنتي عار عليهم ” .

ومن جهتها، ردّت الإعلامية الكويتية مي العيدان على ما وجهته لها الدكتورة خلود، قائلة: ” يا بنت الحمار لو عندك نشرية لا تسوين أفلامك الفاشلة يا أم شهادة مزورة ولا خليك قاعدة على كرسيين الكرسي اللي تقعدين عليه مفروض يبيعونه من كثر ” .

وأردفت: ” تحياتي لك ياولد داغر وين ماكنت يوم رفضت إنك أتزوج فرس النهر بعد ما حطيت الجوتي بحلجها بعد اللي اتحط الجوتي بحلجها شنو ريحة حلجها إلا ادلاغات مستعمله ام ٩ همبورجر بنص ساعة أم البارتيات ..أنت زلم ” .