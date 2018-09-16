مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 120.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7469.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 116 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زين السعودية, واتحاد الخليج, والعقارية, وجبل عمر, وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كيان السعودية, وميدغلف للتأمين, وصناعة الورق, واللجين, وبترو رابغ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.14% و 8.39% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, والإنماء، ودار الأركان, وزين السعودية, والعقارية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات كيان السعودية, والإنماء, وسابك, والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 92.64 نقطة ليقفل عند مستوى 2499.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 61 ألف سهم تقاسمتها 107 صفقات.