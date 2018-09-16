​جيب تنظم منافسة لتعديل رانجلر بين أربعة مشاهير

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يشارك 4 من الشخصيات العامة في حملة اعلانية نظمها مصنع السيارات الأمريكي جيب للترويج لموديلات رانجلر وتشمل الحملة أليكس رودريجيز ومؤسس The Infatuation كريس ستانج واندرو ستينثال ومصارعة ومؤسسة تلفيزيون شهيرة هي ماريا مينونس واطلق على الحملة اسم Celebrity Custom وتم خلالها دعوة الشخصيات الاربعة السابقي الذكر لتعديل سياراتهم الرانجلر بالتعاون مع محترفين في تعديل السيارات وأجزاء جيب بيرفورمانس .

والأربعة الذين تم اختيارهم من قبل الشركة للحملة التي يتم بثها عبر موقع الشركة على الانترنت وقناة اليوتيوب الخاصة بها يتمثلون في لاعب فريق يناكيز السابق اليكس رودريجيز ومؤسسة تلفزيون AfterBuzz والمصارعة ماريا مينونس ومؤسس موقع اكتشاف المطاعم The Infatuation.

وسيتعاون أليكس مع شركة التعديل West Coast Customs وماريا مع شركة DCD Customs بينما مؤسسي الموقع سيتعاملان مع شركة AutoCraft NYC للتعديل. وقالت جيب في بيان أن المشاركين لهم تاريخ طويل في تعديل سياراتهم الرانجلر لتعكس طباعهم الشخصية وتوفر لهم الفرصة للحصول على المغامرة التي يرغبون فيها. وسيتحول الأمر لمنافسة بين الأربعة للفوز بأفضل تعديل في النهاية.

وسيتم الاعلان عن الفائز في حدث خاص في لوس أنجلوس في 27 سبتمبر الجاري في أعقاب تصويت سيقرر من صاحب السيارة الافضل في التعديل.