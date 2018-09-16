” الخضيري ” : قارن الأسعار من٣ محلات قبل الشراء

حمود العنزي(صدى):

دعا الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، اليوم الأحد، المستهلك إلى مقارنة الأسعار من 3 محلات قبل الشراء حتى لا يقع في فخ الخداع في الأسعار.

وأوضح ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن هناك: ” استهتار بالمستهلك يقولون: خلي الضريبة علينا بينما عم يرفعون السعر بما يعادل ٢٥٪ ؟؟؟ ”

وأضاف: ” ليتكم خليتوا الضريبة على المستهلك لانها ٥٪ فقط ! فخدعتم المستهلك بعبارة الضريبة علينا ورفعتم الأسعار! كن واعيًا وقارن الأسعار من٣ محلات قبل الشراء. “