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” الخضيري ” : قارن الأسعار من٣ محلات قبل الشراء

” الخضيري ” : قارن الأسعار من٣ محلات قبل الشراء
حمود العنزي(صدى):

دعا الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، اليوم الأحد، المستهلك إلى مقارنة الأسعار من 3 محلات قبل الشراء حتى لا يقع في فخ الخداع في الأسعار.

وأوضح ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن هناك: ” استهتار بالمستهلك يقولون: خلي الضريبة علينا بينما عم يرفعون السعر بما يعادل ٢٥٪ ؟؟؟ ”

وأضاف: ” ليتكم خليتوا الضريبة على المستهلك لانها ٥٪ فقط ! فخدعتم المستهلك بعبارة الضريبة علينا ورفعتم الأسعار! كن واعيًا وقارن الأسعار من٣ محلات قبل الشراء. “


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31250 ] نشر منذ 3 ساعات

والله يا الخضيري. كل ما رحت مكان قالوا لك الضريبه وكل محل اعلى من اخوه فالواحد بيشري وياوكل هلى الله خاصه لما يكون وقته محدود ووراه اشغال كثيره

[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 7 دقائق

الحل المنطقى
هو الدعاية والإعلان للمنتج
فى الصحف المجلات و الإذاعة والتليفزيون وحماية المستهلك
غير منطقى يذهب المواطن مع أهلة ويلف ويدور على الأسواق لكى يحصل على المنتج المناسب والأمن بأقل الأسعار .

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