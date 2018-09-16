” الخضيري ” : قارن الأسعار من٣ محلات قبل الشراء
دعا الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، اليوم الأحد، المستهلك إلى مقارنة الأسعار من 3 محلات قبل الشراء حتى لا يقع في فخ الخداع في الأسعار.
وأوضح ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن هناك: ” استهتار بالمستهلك يقولون: خلي الضريبة علينا بينما عم يرفعون السعر بما يعادل ٢٥٪ ؟؟؟ ”
وأضاف: ” ليتكم خليتوا الضريبة على المستهلك لانها ٥٪ فقط ! فخدعتم المستهلك بعبارة الضريبة علينا ورفعتم الأسعار! كن واعيًا وقارن الأسعار من٣ محلات قبل الشراء. “
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 4 ساعات
مودك نروح بعد لشيخ المعارض🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31250 ] نشر منذ 3 ساعات
والله يا الخضيري. كل ما رحت مكان قالوا لك الضريبه وكل محل اعلى من اخوه فالواحد بيشري وياوكل هلى الله خاصه لما يكون وقته محدود ووراه اشغال كثيره
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 7 دقائق
الحل المنطقى
هو الدعاية والإعلان للمنتج
فى الصحف المجلات و الإذاعة والتليفزيون وحماية المستهلك
غير منطقى يذهب المواطن مع أهلة ويلف ويدور على الأسواق لكى يحصل على المنتج المناسب والأمن بأقل الأسعار .